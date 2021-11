Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis

Oberstedt (ots)

In der Nacht zu Sonntag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen einen 16-Jährigen, welcher in Oberstedt mit einen Rasenmähtraktor unterwegs war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Zudem wurde bekannt, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Es folgte eine Blutentnahme im Klinikum und anschließend die Übergabe an die Erziehungsberechtigten. Den 16-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen.

