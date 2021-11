Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall

Meiningen (ots)

Samstagabend ereignete sich in der Leipziger Straße in Meiningen ein Auffahrunfall. Eine 22-jährige musste verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte eine ebenfalls 22-Jährige zu spät und fuhr auf. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die junge Fahrerin des verkehrsbedingt haltenden Volkswagens begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Zudem machte sich ein Einsatz der Feuerwehr aufgrund auslaufender Betriebsstoffe erforderlich.

