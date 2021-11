Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebstahl

Suhl (ots)

Am 05.11.2021 wurde gegen 16.15 Uhr in einem Supermarkt in der Suhler Würzburger Straße ein 28-Jähriger festgestellt, welcher Waren im Wert von ca. 70 Euro entwendete. Anzeige wurde erstattet und ein Hausverbot ausgesprochen.

