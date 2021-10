Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall im Begegnungsverkehr - Zeugenaufruf

Kaltennordheim (ots)

Am Freitagabend kam es um 18:08 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der B 285 zwischen Kaltennordheim und Fischbach. Der Fahrer eines Wohnmobils fuhr in Richtung Fischbach und wurde auf unübersichtlicher, kurvenreicher Strecke von einem 34jährigen Fahrzeugführer mit einem weißen VW Caddy trotz Gegenverkehr überholt. Das Überholmanöver war derart knapp, dass der VW Caddy beim Einscheren vor dem Wohnmobil mit einem entgegenkommenden weißen Pkw seitlich leicht an den Spiegeln kollidierte und anschließend von der Unfallstelle flüchtete. Das es in dieser Situation nicht zum Frontalcrash gekommen ist, war pures Glück. Der gesamte Ablauf wurde durch eine im Wohnmobil verbaute Dash-Cam aufgenommen und dokumentiert, außerdem hatten sich die Insassen des Wohnmobils das Kennzeichen gemerkt. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Fahrer des VW Caddy ermittelt und an seiner Wohnanschrift in Diedorf angetroffen werden. Vor Ort ergaben sich keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum.

Die Polizei bittet nun den Fahrer des am Außenspiegel beschädigten, weißen Fahrzeugs (Pkw, eventuell Seat), sich bei der Polizei in Meiningen zu melden. (03693/591-0)

