Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gesprengter Automat

Neubrunn (ots)

Ein gesprengter Zigarettenautomat rief Beamte der Meininger Polizei in den frühen Freitagmorgenstunden auf den Plan. Auf bislang ungeklärte Art und Weise sprengten unbekannte Täter den Automaten in der Meininger Straße in Neubrunn. Ein aufmerksamer Bürger alarmierte die Polizei, nachdem er die Beschädigungen am Automaten feststellte. Vor Ort lagen zahlreiche Zigarettenschachteln auf dem Boden verteilt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und nimmt diese unter der Rufnummer 03693 591-0 entgegen.

