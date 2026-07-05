Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen unter Alkoholeinfluss
Tanna (ots)
Am Sonntag, den 05.07.2026 kurz nach Mitternacht entzieht sich ein Pkw Audi einer Vekehrskontrolle auf der L 3002 zwischen Schleiz und Tanna. Mit teilweise über 160 km/h flieht dieser trotz Anhaltesignal. Im Verlauf der besagten Landesstraße parkt der Flüchtende das Fahrzeug auf einem Feldweg und verlässt das Fahrzeug. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der 52-jährige Fahrzeugführer wenige hundert Meter weiter angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Es wurden Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.
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