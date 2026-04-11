LPI-SLF: Zeugen gesucht: Unfallflucht in Wurzbach

Sonneberg (ots) - Am Freitag, dem 10.04.2026, gegen 08:15 Uhr wurde der Polizei in Sonneberg eine Person gemeldet, die die Schaufensterscheiben eines Drogeriemarktes in Sonneberg beschädigen soll. Vor Ort stellten die Beamten einen Mann fest, der mit einer Eisenstange auf die Scheibe des Marktes einschlug und diese beschädigte. Als der Mann die Polizeibeamten bemerkte, bedrohte er diese mit der Eisenstange. Um den ...

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