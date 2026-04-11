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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen gesucht: Unfallflucht in Wurzbach

Wurzbach (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 09.04.26, 20:40 Uhr bis Freitag, den 10.04.26, 08:00 Uhr beschädigt ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich Lkw, die Hausfassade der Apotheke in Wurzbach in der Lehestener Straße in einer Höhe von vier Metern. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, meldet sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens 0088206/2026 bei der Polizeiinspektion Saale-Orla (Telefon: 036634310)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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