PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nachtrag zu "Mann beschädigt Glasfenster mit Eisenstange"

Sonneberg (ots)

Die ursprüngliche Meldung, auf die sich dieser Nachtrag bezieht, wird als bekannt vorausgesetzt.

Bei dem Täter handelt es sich um einen 33-jährigen, polizeibekannten Mann, der den Beamten bereits aus mehreren ähnlichen Vorfällen der vergangenen Wochen bekannt ist. Unter anderem wurde er im Zusammenhang mit dem Sachverhalt der Pressemeldung vom 04.09.2026 genannt: "Widerstandshandlung nach Ladendiebstahl - Polizeibeamter verletzt, Zeugen gesucht".

Durch die Tat wurden mehrere Schaufensterscheiben des Drogeriemarktes beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird nach derzeitigen Erkenntnissen auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Täter wurde bei der Festnahme leicht verletzt.

Nach einer ärztlichen Behandlung im Krankenhaus wurde der Mann durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Eine Haftprüfung steht derzeit noch aus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 10:37

    LPI-SLF: Nachtrag zu: Mann beschädigt Glasfenster mit Eisenstange

    Sonneberg (ots) - Bei dem Drogeriemarkt, handelt es sich um ein Geschäft in der Bahnhofstraße in Sonneberg. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1504 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 10:22

    LPI-SLF: Mann beschädigt Glasfenster mit Eisenstange

    Sonneberg (ots) - Am Freitag, dem 10.04.2026, gegen 08:15 Uhr wurde der Polizei in Sonneberg eine Person gemeldet, die die Schaufensterscheiben eines Drogeriemarktes in Sonneberg beschädigen soll. Vor Ort stellten die Beamten einen Mann fest, der mit einer Eisenstange auf die Scheibe des Marktes einschlug und diese beschädigte. Als der Mann die Polizeibeamten bemerkte, bedrohte er diese mit der Eisenstange. Um den ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 09:45

    LPI-SLF: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

    Saalfeld (ots) - Am Donnerstag, dem 09.04.2026, gegen 11:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Beulwitzer Straße in Saalfeld einen 28-jährigen E-Scooter-Fahrer. Dieser war den Beamten aufgefallen, weil an seinem Elektroroller kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Während der Kontrolle fuhr ein weiterer, 24-jähriger E-Scooter-Fahrer an den Polizisten vorbei, ebenfalls ohne gültiges ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren