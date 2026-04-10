Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nachtrag zu "Mann beschädigt Glasfenster mit Eisenstange"

Sonneberg (ots)

Die ursprüngliche Meldung, auf die sich dieser Nachtrag bezieht, wird als bekannt vorausgesetzt.

Bei dem Täter handelt es sich um einen 33-jährigen, polizeibekannten Mann, der den Beamten bereits aus mehreren ähnlichen Vorfällen der vergangenen Wochen bekannt ist. Unter anderem wurde er im Zusammenhang mit dem Sachverhalt der Pressemeldung vom 04.09.2026 genannt: "Widerstandshandlung nach Ladendiebstahl - Polizeibeamter verletzt, Zeugen gesucht".

Durch die Tat wurden mehrere Schaufensterscheiben des Drogeriemarktes beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird nach derzeitigen Erkenntnissen auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Täter wurde bei der Festnahme leicht verletzt.

Nach einer ärztlichen Behandlung im Krankenhaus wurde der Mann durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Eine Haftprüfung steht derzeit noch aus.

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