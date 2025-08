LPI-SLF: Aufmerksamer Taxi-Fahrer verhindert Betrug

Harra (Rosenthal am Rennsteig (ots) - Am 02.08.2025 gegen 23:30 Uhr schmiss ein bislang unbekannter Mann in Rosenthal am Rennsteig / OT Harra / Lobensteiner Straße eine dort befindliche Baustellenampel und mehrere -absperrungen um. Hinweise zum unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Tel.-Nr.: 03663-4310 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion ...

