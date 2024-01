Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: LKW kippt um: Fahrer verletzt und Vollsperrung bis zum frühen Nachmittag

L1098 Unterkoskau/ Stelzen (ots)

Am Freitagmorgen kippte ein LKW auf der Strecke zwischen Unterkoskau und Stelzen um- der Unfall zieht nun eine längere Vollsperrung nach sich. Ein 58-Jähriger kam aus unklarer Ursache mit seinem LKW am Ortsausgang Unterkoskau von der Straße ab und geriet in den Straßengraben. Dort stürzte der LKW um, der Fahrer wurde eingeklemmt. Durch den Unfall wurde der 58-Jährige verletzt und kam ins Krankenhaus. Seit dem Vormittag sind Vertreter des Umweltamtes, des Straßenbaulastträgers sowie eines Abschleppunternehmens im Einsatz. Die Bergung des LKW und die damit verbundene Vollsperrung der Strecke dürfte sich bis in die Nachmittagsstunden ziehen.

