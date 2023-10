LPI-SLF: Fahren unter Alkoholeinfluss

Bad Blankenburg (ots) - Am Nachmittag ereignete sich in der Rudolstädter Straße ein Unfall in dessen Folge der Führer eines Kleinkraftrades schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte ein junger Mann einen verkehrsbedingt haltenden Pkw zu spät und fuhr ungebremst auf. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der Mopedfahrer schwer und musste in die Thüringen Klinik Saalfeld verbracht werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr