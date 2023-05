LPI-SLF: Motorradfahrer verliert Kontrolle über seine Maschine und kommt zu Fall

Pößneck (ots) - Mutmaßlich aufgrund gesundheitlicher Probleme verursachte ein 74-Jähriger am Montagmorgen einen Unfall in Pößneck. Der Senior wollte aus einer Grundstücksausfahrt in der Waldstraße herausfahren, als er unkontrolliert im gegenüberliegenden Straßengraben landete. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall wurden zwei Leitpfosten sowie das betroffene Fahrzeug beschädigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

