Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Pößneck (ots)

Unbekannte drangen, offensichtlich in der Nacht von Montag zu Dienstag, in mehrere Gebäude in Pößneck ein. In der Breiten Straße wurde die dortige Brief-und Poststelle angegangen, indem die Haupteingangstür beschädigt wurde und der/die Unbekannten anschließend ins Gebäudeinnere gelangten. Aus der Filiale wurden dann mehrere Briefmarken im Wert von rund 1000,00 Euro sowie geringe Mengen Bargeld entwendet. Anschließend flüchteten der/die Täter. Weiterhin wurde in der besagten Nacht versucht, zum wiederholten Male in den Markgrafen Getränkemarkt in der Saalfelder Straße einzubrechen. Auch gegen Einbruch errichtete Barrikaden irritierten die bis dato Unbekannten nicht- offensichtlich schoben mehrere Täter u.a. einen etwa 500 Kilogramm schweren Bauschuttcontainer beiseite und versuchten, durch Beschädigen der Tür sowie der der Verglasung ins Marktinnere zu gelangen. Dies misslang zwar, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro durch die Einbruchversuche.

In beiden Sachverhalten werden Zeugen gesucht, die Verdächtiges beobachtet haben, Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz oder die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell