Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Wohnhäuser

Bad Lobenstein/Wurzbach (ots)

Unbekannte verschafften sich am Montag vermutlich zwischen 11:00 und 17:00 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Straße Mathildenhöhe in Bad Lobenstein und durchwühlten sämtliche Schränke. Dabei entstand Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Aus einer Geldkassette ließen die Einbrecher etwa 1.500 Euro Bargeld mitgehen. Aus einem Einfamilienhaus in der Leutenberger Straße in Wurzbach erbeuteten Unbekannte am Sonntag zwischen 13:00 Uhr und 22:00 Uhr ebenfalls rund 1.500 Euro Bargeld. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

