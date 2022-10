Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in leerstehendes Mehrfamilienwohnhaus

Saalfeld (ots)

Am Sonntag gegen 17:30 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über ein aufgebrochenes Fenster in einem leerstehenden Mehrfamilienwohnhaus in der Kulmbacher Straße in Saalfeld. Im sanierten Gebäudeteil zerbrachen die Unbekannten mehrere Toiletten- und Waschbecken, schütteten Farbe aus, zerstörten eine Tür, mehrere Fensterscheiben, Trockenbauwände und Baumaterial. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

