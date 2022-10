Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizeilicher Sicherungseinsatz zum Tag der Deutschen Einheit

Mödlareuth (ots)

Am 03.10.2022 führte die Landespolizeiinspektion Saalfeld einen polizeilichen Sicherungseinsatz anlässlich der jährlich wiederkehrenden Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit an der ehemaligen Deutsch-Deutschen Grenze in Mödlareuth durch. Bereits im Vorfeld wurden drei Versammlungen angemeldet. An der Versammlung der CDU/CSU, die unter dem Motto "Kundgebung zum Tag der Deutschen Einheit" stattfand, nahmen etwa 1.000 Personen teil. Es trat unter anderem der bayerische Ministerpräsident Markus Söder auf. An der Versammlung der AfD mit dem Thema: "Deutschlandfest AfD Oberfranken zum Tag der Deutschen Einheit", mit Redebeitrag des Landtagsabgeordneten Uwe Thrum, beteiligten sich ca. 300 Personen. Seitens des DGB fand eine weitere Versammlung unter dem Thema: "Lohnmauer einreißen - Für gute Arbeits- und Lebensbedingung überall - Demokratiepicknik" statt. Hier waren rund 30 Personen anwesend. Während der Veranstaltungen wurden verschiedene Redebeiträge gehalten, die einen Bezug zum Tag der Deutschen Einheit beinhalteten. Zwischen den einzelnen Rednern erfolgte musikalische Umrahmung. Thüringer Beamte sicherten in Mitwirkung von Bayerischen Kollegen*Innen den Einsatz. Die Polizei nahm Strafanzeigen aufgrund einer Beleidigung und eines Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pass- und Meldegesetz auf. Gegen eine Person erfolgte ein Platzverweis. Die Abreise verlief überwiegend friedlich und ohne Störungen.

