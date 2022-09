Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahndungs- und Durchsuchungserfolg nach Einbruchserie

Sonneberg (ots)

Nachdem es in den zurückliegenden Wochen zu mehreren Einbrüchen in der Stadt Sonneberg und Umkreis kam führten die Ermittler:innen der KPI Saalfeld mit der Hilfe von Unterstützungskräften am gestrigen Dienstag Durchsuchungen in mehreren Objekten in und um Sonneberg durch. In dem Zusammenhang konnte der Tatverdächtige, ein 23-jähriger, hinreichend Polizeibekannter, zunächst vorläufig festgenommen werden. Darüber hinaus wurden zahlreiche Gegenstände wie Schmuck, Fahrräder und E-Bikes im Zuge der Durchsuchungen aufgefunden und sichergestellt - eine Zuordnung mit den zurückliegenden Einbruchdiebstählen in Wohnhäuser wird momentan geprüft. Der 23-Jährige wurde anschließend in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Die Ermittlungen der KPI Saalfeld dauern an. Die jeweiligen Anzeigenerstatter werden nach Prüfung weiterer Zusammenhänge separat durch die Kriminalpolizeiinspektion angeschrieben, um eine Zuordnung der aufgefundenen Gegenstände zu ermöglichen.

