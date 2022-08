Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Pößneck (ots)

Am Mittwochmorgen stellten Passanten in Pößneck fest, dass Unbekannte an einem Autohaus am Malmsgelänge diverse Beschädigungen verursacht hatten. Der/ die Unbekannten hatten offensichtlich in der zurückliegenden Nacht/ den Morgenstunden mehrere Werbeschilder und Doppelglasscheiben beschädigt sowie Rollläden verbogen. Dadurch entstand hoher Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. Die eingesetzten Beamten sicherten Spuren am Tatort - nun werden Zeugen gesucht, welche Angaben zu verdächtigen Personen in diesem Zusammenhang machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz entgegen.

