Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Brände und hoher Sachschaden an betroffenen Arbeitsmaschinen

Landkreis Sonneberg (ots)

Im Laufe des gestrigen Nachmittags kam es an mehreren Orten im Landkreis Sonneberg zu Wald-und Wiesenbränden, welche schließlich bis in die Abendstunden durch die Feuerwehr bekämpft wurden. In zwei Fällen jedoch entstand hoher Sachschaden, da jeweils Arbeitsmaschinen betroffen waren. So kam es kurz nach 14:30 Uhr in einem Waldstück zwischen Meschenbach und Seltendorf aus bislang unbekannten Gründen zu einem Brandausbruch an einem Harvester während Waldarbeiten. Geistesgegenwärtig fuhr der Mitarbeiter die Arbeitsmaschine dann noch aus dem Wald, um Schlimmeres zu verhindern. An dem Gefährt entstand Sachschaden von mindestens 80.000 Euro, rund 30 Minuten nach Brandausbruch galt das Feuer als bekämpft. Schwieriger und umfangreicher gestaltete sich jedoch ein Brandgeschehen ähnlicher Art in einem Waldstück zwischen Göritzmühle und Steinheid. Ebenfalls gegen 14:30 Uhr wurden zahlreiche Kräfte der Feuerwehr sowie die Polizei alarmiert, als insgesamt zwei Forst- bzw. Arbeitsmaschinen in o.g. Waldstück in Brand gerieten. Die Ursache ist noch nicht abschließend geklärt, jedoch besteht zumindest der Verdacht der Fahrlässigen Brandstiftung, sodass sich weiterführende Ermittlungen anschließen. Die Löscharbeiten mit einem hohen Kräfteansatz im schwer zugänglichen Gelände in Hanglage dauerten bis in die Nacht, auch der Polizeihubschrauber unterstützte die Brandbekämpfung aus der Luft. Unter anderem zum Zwecke von Straßensperrungen etc. waren viele Polizeibeamte eingesetzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 250.000 Euro an den beiden Arbeitsmaschinen.

