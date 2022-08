Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach versuchtem Aufbruch von Zigarettenautomat gesucht

Uhlstädt-Kirchhasel (ots)

In den frühen Mittwochmorgenstunden, gegen 02:30 Uhr, bemerkte ein Anwohner aus Uhlstädt-Kirchhasel, wie vermutlich mehrere Unbekannte versuchten, einen Zigarettenautomaten im Bereich Lachenstraße/ Markt gewaltsam zu öffnen. Als die eingesetzten Beamten nur wenige Minuten später am Einsatzort eintrafen, flüchteten die Unbekannten fußläufig in unterschiedliche Richtungen. Zur Fahndung war neben dem Polizeihubschrauber auch ein Personenspürhund eingesetzt, jedoch verlor sich schließlich die Spur der Gesuchten. Am Tatort sowie in der Umgebung wurden mehrere Aufbruchswerkzeuge fest- und sichergestellt - die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an. Es ergab sich in diesem Zusammenhang ein Hinweis auf ein mögliches, beteiligtes Fahrzeug: Nun werden Zeugen gesucht, welche Angaben zu den Umständen als auch zu einem dunklen PKW Opel Vectra (auffällig: vermutlich anders farbige Stoßstange) mit polnischen Kennzeichen geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld entgegen. Anmerkung: In den zurückliegenden, vier Wochen kam es zu mehreren (teils versuchten/ teils beendeten) Aufbrüchen von Zigarettenautomaten im Landkreis Saalfeld -Rudolstadt. So wurden insbesondere in den ländlicher geprägten Regionen (u.a. Deesbach, Ober-und Unterweißbach, Oberloquitz und Meuselbach) Zigarettenautomaten mit brachialer Gewalt angegangen / teilweise geleert. Bei Feststellungen dieser Art oder verdächtigen Wahrnehmungen im Zusammenhang mit möglichen Tätern wählen Sie bitte umgehend den Polizeinotruf.

