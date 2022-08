LPI-SLF: Warnung, wieder vermehrt Trickbetrüger unterwegs!

Landespolizeiinspektion Saalfeld

In den zurückliegenden Tagen kam es vermehrt zu sogenannten Trickbetrügen in den drei der LPI Saalfeld zugehörigen Landkreisen. Der/ die bislang Unbekannten nahmen zumeist per gängigem Messenger-Dienst oder SMS Kontakt zu verschiedenen Personen auf und gaben sich als deren Kinder/ Angehörige mit einer neuen Telefonnummer aus. Anschließend baten die Unbekannten um Begleichung einer angeblichen Rechnung oder der Überweisung eines Geldbetrages auf ein Bankkonto. In zwei Fällen, einmal im Landkreis Sonneberg sowie im Landkreis Saalfeld, überwiesen die Angeschriebenen jedoch jeweils mehrere tausend Euro, sodass nun ein Vermögensschaden entstand. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf diese erweiterte Trickbetrugsmasche hin und mahnt alle zur besonderen Obacht. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie Bekannte, Familienmitglieder bzw. insbesondere jene, welche sich über die Anfrage als z.B. Kinder/ Enkel ausgeben. Selbstverständlich steht Ihnen auch Ihre örtliche Polizei mit Rat und Tat zu Seite - überweisen Sie keinesfalls vorzeitig Geld oder lassen sich auf dubiose Forderungen ein!

