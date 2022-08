Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verdacht der Brandstiftung: Zeugen gesucht

Probstzella (ots)

Am Dienstagnachmittag wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Waldbrand im Bereich der Auwiesen in Probstzella entsandt. Vor Ort wurde festgestellt, dass Unbekannte offensichtlich mit verschiedenen Gegenständen wie leeren Spraydosen und Feuerzeugen versucht hatten, einen Brand im angrenzenden Wald zu legen. Schließlich brannten nur wenige Quadratmeter Wiese, sodass das Feuer glücklicherweise zeitnah bekämpft werden konnte. Dennoch hätte in Anbetracht der anhaltenden Trockenheit, Hitze und Dürre auch wesentlich schlimmeres durch die mutmaßliche Brandstiftung passieren können. Die Spuren am Tatort wurden gesichert, die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Nun werden dringend Zeugen gesucht, welche Angaben zu verdächtigen Personen in diesem Zusammenhang machen können: Geschätzte Tatzeit: Gegen 17:00 Uhr im Bereich der Auwiesen/ angrenzender Wald in Probstzella. Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei entgegen.

