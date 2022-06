Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ergänzung zur Pressemeldung "Sicherstellung zahlreicher Drogen" vom 29.06.2022

Frankenblick (ots)

Der 33-Jährige wurde am Mittwoch beim Amtsgericht Sonneberg vorgeführt. Die zuständige Richterin erließ den von der Staatsanwaltschaft Meiningen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte befindet sich bereits in einer Justizvollzugsanstalt.

