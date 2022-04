Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Graffiti-Schmierereien

Saalfeld (ots)

Unbekannte schmierten zwischen Montag 25.04.2022 14:00 Uhr und Dienstag 26.04.2022 08:15 Uhr mittels schwarzer Farbe einen Schriftzug an ein Wahlkreisbüro in der Straße Saumarkt in Saalfeld. Die Farbe konnte rückstandsfrei entfernt werden. Ebenfalls eine ca. 80 x 80 cm große Farbschmiererei brachten Unbekannte zwischen Montag, 18:00 und Dienstag, 07:30 Uhr auf das Werbeschild am Eingang einer Apotheke an der Südstadtgalerie in Saalfeld an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

