Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl eines Fahrrades

Rudolstadt (ots)

Unbekannte verschafften sich am Sonntag zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr unberechtigt Zutritt zu einem Hinterhof in der Marktstraße in Rudolstadt und entwendeten ein schwarzes Mountainbike der Marke "Centurion" im Wert von etwa 650 Euro, welches nicht gesichert dort abgestellt war. Sachschaden entstand dabei nicht. Hinweise zu den Dieben oder dem Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

