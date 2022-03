Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte beschädigen Aufzug am Bahnhof - Zeugen gesucht

Sonneberg (ots)

Am Montag, 14.03.2022, wurde die Polizei über eine Sachbeschädigung an der Glastür des Personenaufzugs an der Fuß- und Radwegbrücke am Bahnhof informiert. Unbekannte hatten vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag die Verglasung derart beschädigt, dass sie kleinteilig zerbrach. Der Aufzug musste aufgrund der starken Beschädigung außer Betrieb gesetzt werden. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zum Verursacher der Sachbeschädigung machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

