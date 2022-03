LPI-SLF: Rüchnahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau

Sonneberg (ots) - Mittwochnachmittag wollte eine 35-Jährige mit ihrem Dacia in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße/Neustadter Straße in Sonneberg in den Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah sie einen VW, der bereits den Kreisverkehr befuhr und stieß mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1504 E-Mail: ...

