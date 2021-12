Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beim Einparken PKW beschädigt und abgehauen

Bad Blankenburg (ots)

Dienstagnachmittag stieß ein unbekannter Fahrzeug-Führer beim Einparken mit seinem PKW gegen die Fahrzeug-Front eines Audi, der in der Hofgeismarer Straße in Bad Blankenburg geparkt war. Der Verursacher verließ anschließend pflichtwidrig den Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell