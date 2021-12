Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht in Ernstthal - Zeugen gesucht

Ernstthal (ots)

Ein/e bislang unbekannte/r Fahrzeugführer/in befuhr am Samstag, zwischen 9 und 10 Uhr die Piesauer Straße von Piesau kommend in Richtung Ernstthal. In einer scharfen Rechtskurve verlor er/sie die Kontrolle über das Fahrzeug und durchbrach den Zaun einer Pferdekoppel und mehrere kleine Bäumchen. Anschließend entfernte er/sie sich in unbekannte Richtung. Die Polizei Sonneberg nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell