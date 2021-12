Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einmietbetrüger festgenommen

Sonneberg (ots)

Am Samstagnachmittag wurde die Polizei zu einem Einmietbetrug in ein Sonneberger Hotel gerufen. Hierbei buchte sich ein 33-Jähriger, unter Angabe falscher Personalien, ein Zimmer. Bei Eintreffen der Beamten hatte der vermeintliche Gast das Hotel bereits verlassen. Als dieser am Abend zum Hotel zurückkehrte, konnte er durch die Beamten in Empfang genommen werden. Der Betrüger, welcher sich im südthüringischen und oberfränkischen Raum mit gleichem Vorgehen strafbar machte, wurde festgenommen. Der Beschuldigte wird nun einem Haftrichter vorgeführt. Betroffene Hotel- und Pensionsbetreiber, die zunächst ab Mitte Oktober 2021 durch einen Einmietbetrug geschädigt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Sonneberg oder Kriminalpolizei Saalfeld zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell