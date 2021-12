Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Saalfeld/ Gorndorf (ots)

Am vergangenen Dienstag kam es in Saalfeld/ Gorndorf in der Albert-Schweitzer-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, sodass die ermittelnden Beamten nun den Verursacher und Zeugen suchen. Ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich ein Transporterfahrer (mit Anhänger) befuhr gegen 18 Uhr die Albert-Schweitzer-Straße und bog nach rechts in die Geraer Straße ab. Beim Abbiegen kollidierte der Unfallverursacher mit einem Geländer am Fahrbahnrand und zerstörte dieses dadurch komplett- es entstand Sachschaden in Höhe von knapp 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter 03671-560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell