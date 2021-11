Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nachtrag/ Aktualisierung der Örtlichkeit: Reifen von elf Fahrzeugen zerstochen

Neustadt an der Orla (ots)

Am Samstagvormittag bemerkten Jäger in Neustadt an der Orla, dass an elf ihrer geparkt abgestellten Fahrzeuge im Bereich des Bismarckturmes durch eine zunächst unbekannte Person die Reifen zerstochen wurden. Im Nachgang stellte sich heraus, dass es vor dem Übergriff ein Wortgefecht zwischen den Jägern und einem 62-jährigen, polizeibekannten Mann aus Neustadt an der Orla gegeben hatte. Weiterhin wurde der Verdächtige, Zeugenaussagen zufolge, auch in der Nähe der geparkt abgestellten Fahrzeuge beobachtet, sodass sich der Tatverdacht gegen ihn richtet. Die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen werden durch die Polizeiinspektion Saale-Orla geführt, Hinweise diesbezüglich werden unter 03663-4310 entgegen genommen.

