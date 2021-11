Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 13-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Saalfeld (ots)

Am Dienstagvormittag befuhr eine 64-Jährige mit ihrem PKW die Kirchnerstraße in Saalfeld in Richtung Sonneberger Straße. An der Einmündung zur Grobestraße kam ein 13-jähriger Radfahrer gefahren und beabsichtigte, die Kreuzung zu passieren. Hierbei übersah der Radfahrer jedoch die bevorrechtigte Fahrzeugführerin und es kam zum Zusammenstoß. Glücklicherweise wurde der 13-Jährige nur leicht verletzt, das Fahrrad und der PKW wurden leicht beschädigt.

