LPI-SLF: Unbekannter entwendet Auslieferungsfahrzeug mitsamt Tageseinnahmen und Essensbestellungen - und stellt es 24 Stunden später wieder ab

Bereits am Sonntagabend meldete ein Auslieferungsfahrer eines Imbisses in Steinach den Diebstahl seines Fahrzeugs mitsamt Essensbestellung und Tageseinnahmen. Als der Mann hinter seinem Imbiss im Begriff war, das Fahrzeug mit Bestellungen zu beladen, jedoch den Schlüssel stecken lies, nutzte ein bislang Unbekannter den Moment und entwendete das Fahrzeug. Knapp 24 Stunden später, nämlich am Montagabend, teilte der Mann mit, dass Bekannte das gesuchte Fahrzeug in Steinach aufgefunden hätten. Die Situation bestätigte sich: Der zur Fahndung ausgeschriebene Dacia Sandero mit SON-Kreiskennung wurde durch den oder die unbekannten Täter mit steckendem Schlüssel und unverschlossen in Steinach abgestellt. Jedoch beklagte der Eigentümer den Verlust von mehreren hundert Euro Tageseinnahmen sowie der gefüllten Thermobox mitsamt Essen. Wie sich während der Spurensicherung herausstellte waren der/die Unbekannten etliche Kilometer mit dem PKW gefahren. Hinweise zum gesuchten PKW-Dieb nimmt die Polizei in Sonneberg entgegen.

