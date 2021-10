Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizei übt in Spechtsbrunn

LK Sonneberg/OL Spechtsbrunn (ots)

Um die Bewältigung polizeilicher (Einsatz-) Lagen, die jederzeit im täglichen Polizeidienst entstehen können, zu trainieren und zu schulen, führt die LPI Saalfeld am morgigen Mittwoch, dem 20.10.2021, im Zeitraum von 09:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr eine entsprechend realitätsnahe Übung in der Ortslage Spechtsbrunn im Landkreis Sonneberg durch. In der Vorbereitung wurde darauf geachtet, die Auswirkungen bzw. Beeinträchtigungen der Öffentlichkeit (z. B. umliegende Bewohner, Firmen, Verkehrsgeschehen) auf ein Minimum zu beschränken. Diese sind deshalb nur in einem sehr geringen Maße zu erwarten. Die mit der aktuell vorherrschenden Corona-Situation einhergehenden rechtlichen Bestimmungen werden in Abwägung mit einer realistischen Einsatzsimulation und Übungsbewältigung entsprechend umgesetzt.

