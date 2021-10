Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ohne Fahrerlaubnis und mit nicht zugelassenem Fahrzeug unterwegs

Sonneberg (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden fiel Beamten der PI Sonneberg in der Karlstraße in Sonneberg ein VW Golf auf und wurde einer Kontrolle unterzogen.

Hierbei wurde festgestellt, dass der 35-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, das Fahrzeug nicht zugelassen war und der Fahrer zudem unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.

Gegen den Mann wurden mehrere Anzeigen erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell