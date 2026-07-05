LPI-NDH: Kleingartenanlage Am Beethovenring durch Diebe heimgesucht

Rüdigsdorf (ots) - In Rüdigsdorf, nahe Nordhausen, kamen in den frühen Morgenstunden des Freitags Beamte der Nordhäuser Polizei sowie die Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz. Auf einer Wiese in der Wolfsgasse standen zwei Heuballen in Flammen. Die Feuerwehrkameraden löschten diese ab, konnten sie jedoch nicht mehr retten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zur Brandursache haben die Beamten die ...

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