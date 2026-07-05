Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kleingartenanlage Am Beethovenring durch Diebe heimgesucht
Nordhausen (ots)
In der Nacht vom 03. auf den 04.07.2026 betraten unbekannte Täter die Kleingartenanlage Am Beethovenring. Hier wurden mehrere Gartenhäuser gewaltsam geöffnet. Aus dem Inneren wurden Lebensmittel und Gartengeräte entwendet. Zudem wurde an den Häusern erheblicher Sachschaden verursacht. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte unter 03631/960 bei der Polizei Nordhausen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
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