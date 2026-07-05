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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: mehrere Gärten angegriffen

Nordhausen (ots)

In den Morgenstunden des 04.07.2026 wurde die Nordhäuser Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass abermals mehrere Gartenhäuser in der Kleingartenanlage am Schurzfell durch Diebe aufgebrochen wurden. In der Zeit zwischen dem 02.07. und 04.07. hebelten bislang unbekannte Täter die Eingangstüren mehrerer Gartenhäuser auf und suchten im Inneren der Häuser nach Wertgegenständen. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte unter 03631/960 bei der Polizei Nordhausen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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