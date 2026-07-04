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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Audi A6 durch Sprengsatz zerstört

LPI-NDH: Audi A6 durch Sprengsatz zerstört
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Eichsfeld (ots)

Am Samstag, 04.07.2026 plazierte ein unbekannter Täter einen Sprengsatz, vermutlich in Form eines sogenannten Polenböllers, auf der Motorhaube eines Pkw Audi A6, welcher in der Grundstückseinfahrt in der Ortslage Niederorschel ordnungsgemäß abgestellt war. Gegen 02:00 Uhr detonierte der Sprengsatz mit lautem Getöse. Ein Blick aus dem Fenster erbrachte zunächst keine Feststellungen, nur weiße Rauchschwaden wurden wahrgenommen. Am Morgen kam die böse Überraschung beim Anblick des Fahrzeugs. Die Motorhaube wurde durch den Sprengsatz vom Pkw gelöst und flog ca. 2,5m in Richhtung Hof. Zudem wurde die Frontscheibe des Fahrzeugs komplett zerstört. Auf der Beifahrerseite wurden Innenteile des Motorraumes hindurchgedrückt. Des Weiteren wurden Kellertür sowie Hauswand des Wohnhauses beschädigt.

Am Pkw Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro. Die Schäden an Hauswand und Kellertür werden auf 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 0361 / 574367100 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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