Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Heuballen in Flammen - Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Rüdigsdorf (ots)

In Rüdigsdorf, nahe Nordhausen, kamen in den frühen Morgenstunden des Freitags Beamte der Nordhäuser Polizei sowie die Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz. Auf einer Wiese in der Wolfsgasse standen zwei Heuballen in Flammen. Die Feuerwehrkameraden löschten diese ab, konnten sie jedoch nicht mehr retten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Zur Brandursache haben die Beamten die Ermittlungen aufgenommen. Gegenwärtig wird von einer Sachbeschädigung durch Brandlegung ausgegangen. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0166601

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