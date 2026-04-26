Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Vermisster 80-jähriger aus dem Pflegeheim Deuna
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Deuna (ots)
Seit heute Vormittag, 26.04.2026, ist der 80 Jahre alte Heribert Richardt aus dem Pflegeheim in Deuna nicht von einem Spaziergang zurück gekehrt.
Zur Personenbeschreibung:
- ca. 1,80 groß - weißer Vollbart - schlanke Gestalt - dunkle Steppjacke und Jogginghose - vermutlich in Badelatschen ohne Socken
Herr Richardt ist herzkrank und benötigt entsprechende Medikamente. Er ist grundsätzlich gut zu Fuß und ohne Rollator oder andere Gehhilfen unterwegs.
Bei Antreffen wird gebeten, umgehend die Polizeiinspektion Eichsfeld oder den Polizeinotruf zu verständigen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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