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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Amtshilfe führt zur Vollstreckung eines Haftbefehls

Nordhausen (ots)

Im Rahmen der Amtshilfe kamen Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen am Dienstagmorgen in der Leimbacher Straße. Andere Ordnungsbehörden hatte bei der Durchsetzung von Maßnahmen um Unterstützung der Polizei gebeten. Bei dem systemkritischen Bürger konnte neben dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt werden, dass gegen ihn ein Haftbefehl bestand. Gegen die Zahlung eines haftbefreienden Betrages konnte dieser nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus diesen entlassen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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