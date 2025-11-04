Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Lea Celin Müller?

Schlotheim/Nordhausen (ots)

Seit Freitag, dem 31.10.2025, 7 Uhr wird die 16-jährige Lea Celin Müller vermisst, welche in einer Unterkunft am Pferdemarkt in Schlotheim untergebracht war. Die Vermisste entfernte sich aus der Einrichtung und ist bislang unbekannten Aufenthalts.

Lea Celin Müller wird wie folgt beschrieben: - ca. 1,64m groß - schlanke Statur - schwarz gefärbte, schulterlange Haare - Haare meist zu einem Zopf gebunden - rasierter "Cut" an beiden Augenbrauen - Narben an beiden Armen

Wahrscheinlich ist sie schwarz gekleidet und führt eine kleine schwarze Handtasche bei sich. Die Jugendliche war in der Vergangenheit bereits mehrfach vermisst.

Es bestehen persönliche Verbindungen der Vermissten nach Nordhausen. Es ist anzunehmen, dass sich die Vermisste in diesem Bereich aufhält, andere Aufenthaltsorte lassen sich jedoch nicht ausschließen.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Lea Celin Müller geben oder hat sie gesehen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0283781

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell