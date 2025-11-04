PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Lea Celin Müller?

LPI-NDH: LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Lea Celin Müller?
  • Bild-Infos
  • Download

Schlotheim/Nordhausen (ots)

Seit Freitag, dem 31.10.2025, 7 Uhr wird die 16-jährige Lea Celin Müller vermisst, welche in einer Unterkunft am Pferdemarkt in Schlotheim untergebracht war. Die Vermisste entfernte sich aus der Einrichtung und ist bislang unbekannten Aufenthalts.

   Lea Celin Müller wird wie folgt beschrieben:
   - ca. 1,64m groß
   - schlanke Statur
   - schwarz gefärbte, schulterlange Haare
   - Haare meist zu einem Zopf gebunden
   - rasierter "Cut" an beiden Augenbrauen
   - Narben an beiden Armen

Wahrscheinlich ist sie schwarz gekleidet und führt eine kleine schwarze Handtasche bei sich. Die Jugendliche war in der Vergangenheit bereits mehrfach vermisst.

Es bestehen persönliche Verbindungen der Vermissten nach Nordhausen. Es ist anzunehmen, dass sich die Vermisste in diesem Bereich aufhält, andere Aufenthaltsorte lassen sich jedoch nicht ausschließen.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Lea Celin Müller geben oder hat sie gesehen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0283781

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 09:48

    LPI-NDH: Ungewöhnlicher Diebstahl in Windpark

    Immenrode/KYF (ots) - Ein Diebstahl mit eher unegwöhnlicher Beute beschäftigt seit Montag die Polizei im Kyffhäuserkreis. Bislang unbekannte Täter machten sich am Treppenaufgang eines Windrades auf einem Feld bei Immenrode zu schaffen. Der oder die Diebe demontierten mehrere Metallgitterstufen und entwendeten diese. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 09:45

    LPI-NDH: Unbekannte beschädigen mehrere Verkehrszeichen - Zeugen gesucht

    Mühlhausen (ots) - Ein ungewohnter Anblick machten Passanten am Dienstagmorgen im Bereich der Felchtaer Straße. Entlang der Straße lagen mehrere Verkehrszeichen mitsamt der dazugehörigen Masten auf dem Gehweg. Ersten Erkenntnissen zu Folge verursachten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam die Schäden. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren