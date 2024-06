LPI-NDH: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Eichsfeld (ots) - Ein 35 jähriger Mann befuhr mit seinem Kleinkraftrad die K243 von Bernterode kommend in Richtung Gerterode. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er vor einer Linkskurve auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn und schaffte es dadurch nicht mehr die Kurve zu durchfahren. In der weiteren Folge stürzte er einen Hang hinab und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

