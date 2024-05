Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt

Bad Frankenhausen (ots)

Am Donnerstag führte die Polizei in der Zeit von 16 Uhr bis 20.30 Uhr in der Seehäuser Straße Geschwindigkeitsmessungen durch. Insgesamt passierten 581 Fahrzeuge die Messstelle. Davon waren 110 bei erlaubten 50 km/hzu schnell unterwegs. Ein Audi war doppelt so schnell unterwegs wie an dieser Stelle erlaubt. Der Pkw wurde mit 125 km/h gemessen. Den Fahrer erwartet nun neben einem Bußgeldverfahren auch ein Fahrverbot.

