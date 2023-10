LPI-NDH: Rollstuhlfahrer bringt sich selbst in Gefahr

Nordhausen (ots) - In den frühen Morgenstunden des Montags befuhr die Fahrerin eines Opel den Darrweg in Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße. Vor ihrem Auto kreuzte ihren Angaben nach eine Katze die Fahrbahn, sodass sie dem Tier mittels plötzlichem Fahrmanöver auswich. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel. Sowohl an dem Schild, wie auch an dem Pkw entstand unfallbedingter ...

mehr