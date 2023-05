Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Kriminelle erbeuten mehrere Katalysatoren

Zeugenaufruf der Polizei

Pfungstadt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (10.5.) machten sich Kriminelle an mehreren Fahrzeugen eines Autohändlers in der Gutenbergstraße zu schaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen schnitten die noch unbekannten Täter von fünf Autos verschiedener Hersteller die Katalysatoren ab und flüchteten anschließend unbemerkt.

Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib der Katalysatoren werden vom zuständigen Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell