Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Körperliche Auseinandersetzung in Gemeinschaftsunterkunft

Obermehler (ots)

Am Dienstagabend kam es in der Gemeinschaftsunterkunft bei Schlotheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern. Ein weiterer Mann, der in die Konfrontation eingriff, wurde dabei verletzt. Aufgrund des einsetzenden Solidarisierungeffektes versammelten sich mehrere Bewohner am Ereignisort. Da die Sicherheitskräfte vor Ort die Lage nur schwer beherrschen konnten, unterstützte die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften. Während der Einsatzmaßnahmen wurde eine Polizeibeamtin beleidigt. Die entsprechenden Strafverfahren gegen die ermittelten Täter wurden eingeleitet. Die beiden Delinquenten der Auseinandersetzung, die zu dem Einsatz führte, wurden in polizeiliches Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell