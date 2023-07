Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl einer Geldbörse

Sondershausen (ots)

Am Freitag, den 14.07.2023, erhielt die PI Kyffhäuser die Information, dass die Geldbörse einer 66-jährigen Geschädigten im REWE-Markt in der Lohstraße in Sondershausen (Galerie "Am Schlossberg") entwendet wurde. Die Geschädigte befand sich gegen 10:00 Uhr gerade dabei, ihren Einkauf einzuräumen / zu verstauen und hatte dabei ihre Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten auf ihrem mitgeführten Rollator abgelegt. Diesen kurzen Moment der Unachtsamkeit nutzte die unbekannte Täterin oder der unbekannte Täter aus, um sich das Eigentum der Dame unberechtigt anzueignen und unerkannt zu entschwinden.

Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der PI Kyffhäuser oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell