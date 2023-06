Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Renitenter Tatverdächtiger nach Diebstahl

Bad Frankenhausen (ots)

Am Sonntagabend wurde der Polizei ein Diebstahl Am Schackenfeld gemeldet. Ein Mann gab an, dass sein Portemonnaie gestohlen wurde und verdächtigte einen Nachbarn. Beim Kontaktieren des vermeintlichen Tatverdächtigen wurde dieser verbalaggressiv gegenüber den Polizeibeamten und griff diese an. Der Delinquent musste daraufhin fixiert werden. Verletzt wurde hierbei niemand. Das Beutegut konnte nicht aufgefunden werden. Die Ermittlungen zur Tat wurden aufgenommen. Da der renitente Mann Widerstand gegen die Beamten leisteten und alkoholisiert war, wurde durch einen Bereitschaftsstaatsanwalt eine Blutprobenentnahme angeordnet.

